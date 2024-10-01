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Hakkında 14 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hakkında 14 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 ayrı suçtan aranan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda; silahla yağma, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama ile hakaret olmak üzere 4 ayrı suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Nazilli JASAT Hukuk Suç

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