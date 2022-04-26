Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı - Haberler

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Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. isimli şahıs saklanmış olduğu bağ evinde yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bilecik, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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