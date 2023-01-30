Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Koçarlı Aydın 3. Sayfa Haberler

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