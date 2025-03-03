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Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Pencereden Atlayarak Kaçmaya Çalıştı

Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Pencereden Atlayarak Kaçmaya Çalıştı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından cezası bulunan bir şahıs, polisin düzenlediği operasyonda pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan F.C.'nin yerini tespit etti. Akhisar Mahallesi'ndeki adrese baskın yapan polis ekiplerini gören firari hükümlü, pencereden atlayarak kaçmak isterken yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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