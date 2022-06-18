Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Korkuteli-Bucak yolu Küçükköy yolu mevkiinde yapmış olduğu operasyonda hakkında bir çok hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan T.İ. isimli firariyi yakaladı. T.İ. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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