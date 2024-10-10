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Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Edremit'te Yakalandı

Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Edremit'te Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., jandarmanın teknik takibi ile kordon sefası yaparken yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., jandarmanın teknik takibi sonucunda kordon sefası yapacakken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin (41) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başladı. Edremit ilçesi Güre Mahallesi sahiline geleceği bilgisinin alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak yapılan operasyonda A.E. yakalandı. A.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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