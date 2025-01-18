Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman'da, hırsızlık suçundan 12 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E. isimli şahıs, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman'da hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.M.E., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa