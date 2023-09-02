Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Jandarma ekipleri, Kahta ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan R.B. isimli şahsı yakaladı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kahta ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan R.B. isimli şahsı yakaladı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa