Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticaret yapma' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın Bodrum'da olduğu tespit edildi. A.Y., JASAT timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA