Hakkında 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan C.Ş.(24), Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hakkında 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.