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Hakkında 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hakkında 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 'dolandırıcılık' suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan C.Ş.(24), Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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