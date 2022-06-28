Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı - Haberler

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Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandıVAN Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.

Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı

VAN Van'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelede aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik titizlikle yürütülen sokak çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranması olan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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