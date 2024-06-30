Hakkari Yüksekova ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü

Hakkari Yüksekova ilçesinin çıkan arazi yangını ekiplerin uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Çatma köyünde bulunan arazide çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra soğutma çalışmaları başlattı. - HAKKARİ