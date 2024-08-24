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Hakkari Yüksekova'da Mezarlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın 3 saatte söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, "Yangın akşam saatlerine doğru başladı alevlerin yükselmesiyle ihbarını aldık. Biz de direkt buraya geldik ekiplere haber verdik. Sağ olsun ekipler var güçleriyle yangına müdahalede bulundular. Bunun yanında mahalle sakinleri de burada var güçleri ile yangına müdahale ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle üzücü hadiseler yaşanmaz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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