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Hakkari-Van Yolu Üzerinde İnek Kayalıktan Düştü, Sahipleri Hemen Kesti

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Hakkari-Van yolu üzerindeki 500 metrelik bir kayalıktan düşen inen ağır yaralanırken, olay yerine yetişen sahipleri ineği hemen kesti.

Hakkari- Van yolu üzerindeki 500 metrelik bir kayalıktan düşen inen ağır yaralanırken, olay yerine yetişen sahipleri ineği hemen kesti.

Alınan bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Hakkari-Van yolu üzerindeki Akçalı köyü Kanatlı mezrası yakınlarında meydana geldi. Ahırdan çıkarılarak otlatılan inek, dengesini kaybederek 500 metrelik kayalıktan düşerek ağır yaralandı. İneğin ağır yaralandığını gören sürücüler, hemen yola inerek jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine hemen olay yerine gelen vatandaş, ineğini keserek telef olmasını önledi. Kesilen inek, sahipleri tarafından araçla köye götürüldü.

İneğin sahibi Mustafa Kaplay, "Sabah saatlerinde inekleri meraya bırakmıştık. Bu inekten ayrılarak bu tarafa gelmişti. Dengesini kaybederek kayalıktan düşmüş. Bize haber verildi, bizde geldik keseceğiz. Arabaya bindirip köy götüreceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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