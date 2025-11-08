Hakkari-Van Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ