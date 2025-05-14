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Hakkari-Van Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hakkari-Van Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir pikap kaygan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve bir reklam firmasına ait olan 35 JA 3775 plakalı pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 2 kişi kazada yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolu tazyikli suyla yıkayarak temizledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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