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Hakkari-Van Karayolunda Saman Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hakkari-Van Karayolunda Saman Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Hakkari-Van karayolunda saman yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapatıldı.

Hakkari-Van karayolunda saman yüklü tırın devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinse Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Van istikametinden Hakkari'ye gitmekten olan saman tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerini bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tırın kaldırılma çalışmaları başlatıldı. Başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için tır kaldırılıncaya kadar yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Tır kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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