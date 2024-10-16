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Hakkari Valisi Uyuşturucu ile Mücadelede Toplum Bilinci Üzerine Vurgu Yaptı

Hakkari Valisi Uyuşturucu ile Mücadelede Toplum Bilinci Üzerine Vurgu Yaptı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, uyuşturucu kullanımına karşı toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' programında yapılan bilgilendirici sunumlarda ailelerin bağımlılık sürecindeki rolü vurgulandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, uyuşturucu kullanımına karşı toplumun her kesiminin bilinçlenmesi gerektiğini ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesiyle kötü alışkanlıkların yayılmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" programına Vali Ali Çelik, Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Vali Ali Çelik, konuşmasında bağımlılıkların genellikle masum gibi görünen alışkanlıklarla başladığını ve zamanla kişilerin yaşamlarında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Çelik, "Bağımlılıklar, küçük gibi görünen alışkanlıklarla başlayıp, kişinin iç dünyasında büyük yıkımlara neden olabiliyor. Uyuşturucu ise dünyadaki en tehlikeli bağımlılıklardan biri. Çevresel etkiler ve aile içi sorunlar, gençlerimizi bu tehlikeye sürükleyebiliyor" dedi.

Vali Çelik, ailelerin bağımlılık süreçlerindeki değişimi algılamalarının önemine vurgu yaparak, gerektiğinde uzmanlardan yardım alınması gerektiğini ifade etti. YEDAM, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumların danışmanlık hizmetleri sunduğunu da belirten Çelik, uyuşturucu kullanımına karşı toplumun her kesiminin bilinçlenmesi gerektiğini ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesiyle kötü alışkanlıkların yayılmasının önüne geçilebileceğini söyledi.

Vali Çelik, programı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Hep birlikte hareket ettiğimizde, bu mücadeleyi kazanabiliriz. Aile bağlarımızı güçlendirdiğimiz her an, çocuklarımızı da bu tehlikeden uzak tutuyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Yönetim Ali Çelik Politika Narkotik hakkari 3-sayfa Sağlık

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