Hakkari Şemdinli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari Şemdinli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını, AFAD ve gönüllü ekiplerin hızlı müdahalesiyle genişleyip zarar vermeden söndürüldü. Yangınla mücadelede gönüllülerin rolü büyük önem taşıdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Alan köyünde ormanlık alandan yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangınla mücadelede Şemdinli AFAD gönüllüleri de görev aldı. Alevlerin arasında fedakarca çalışan gönüllüler, yangın söndürme çalışmalarına omuz vererek sürecin başarıyla sonuçlanmasında kritik bir rol oynadı.

AFAD: "Gönüllüler en büyük güç kaynağımız"

Yangının kontrol altına alınmasının ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda gönüllülerin desteğinin önemine bir kez daha dikkat çekildi. Açıklamada, "Gönüllülerimizin özverili ve cesur çabaları, yürütülen çalışmaların en büyük güç kaynağıdır. Onların bu dayanışma ve çabası, afetlerle mücadelemizde ne kadar önemli bir unsura sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.