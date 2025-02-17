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Hakkari Polisi Huzur İçin Denetimlerini Sürdürüyor

Hakkari Polisi Huzur İçin Denetimlerini Sürdürüyor
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, asayiş, narkotik ve trafik ekipleriyle yaptığı denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. 156 personel ve 16 ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda, okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünün asayiş, narkotik ve trafik ekipleri, vatandaşın huzurunu korumaya yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

İl genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. 156 personel ve 16 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; 103 okul çevresi, metruk binalar, internet ve oyun salonları, kahvehane ve kafeler, iddia ve ganyan bayileri, alkollü mekanlar, marketler, büfeler, park ve bahçeler kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında bin 541 şahıs, 85 servis aracı ve 542 sivil araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, çeşitli eksiklikler nedeniyle 28 araca işlem yapıldı. Ayrıca, 11 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Toplum destekli polislik faaliyetlerine de önem veren Hakkari polisi, eğitim başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen sorunları yalnızca dinlemekle kalmayıp titizlikle değerlendiren ekipler; KADES, UYUMA ve NARVAS gibi uygulamalar hakkında bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor. Hakkari polisi, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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