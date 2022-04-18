Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi - Haberler

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Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi

Hakkari kırsal alanında kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari kırsal alanında kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 654 personelin katılımı ile Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "17 Nisan 2022 günü ilimiz merkez kırsal alanındaki arazide kaya dibine gizlenmiş vaziyette 1 adet uzaktan komutalı EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari kırsalında EYP ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Haberler

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