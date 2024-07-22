Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Personeline Deprem ve Doğal Afet Eğitimi Veriliyor

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 559 personele meydana gelebilecek deprem ve doğal afetlerde arama, kurtarma, afetzedelere ulaşma, tahliye etme eğitimi verilmeye başlandı.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JAK (Jandarma Arama Kurtarma) Timi tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi amacıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 559 personele meydana gelebilecek deprem ve doğal afetlerde arama, kurtarma, afetzedelere ulaşma, tahliye etme eğitimi verilmeye başlanmış olup, Hakkari ilinde görev yapan ve eğitimi tamamlayan jandarma personeli muhtemel bir deprem ve doğal afette bilinçli bir şekilde görev yapmaya hazır hale gelecektir" denildi. - HAKKARİ