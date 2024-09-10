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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi. Öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, trafik işaret ve levhaları gibi konular anlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret ettiler. Öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, okul servislerine binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri takmanın önemi anlatılarak trafik broşürü dağıtıldı.

Öğrenciler, okulun ilk gününde jandarma narkotik köpeği Bayır ile eğlenceli vakit de geçirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Borsa İstanbul Güvenlik Jandarma hakkari 3-sayfa Eğitim Güncel trafik

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