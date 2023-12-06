Hakkari İl Jandarma Komutanı Muhtarlarla Buluştu

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, ilgili birim amirleri ile birlikte merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya gelerek, asayiş konularında istişarede bulundular. Çarıkcıoğlu Paşa, muhtarlarla vatandaş-kolluk işbirliği çerçevesinde daha güvenli bir ortamın oluşması için karşılıklı sohbet etti. - HAKKARİ