Hakkari haberleri | Yüksekova'da 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 gün önce kaybolan alzaymır hastası Neciba Yücedağ her yerde aranırken eşi Muzaffer Yücedağ, "Eşimin 8 gündür bulunmaması bizi artık endişelendiriyor" dedi.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 8 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzaymır hastası Neciba Yücedağ bir daha geri dönmedi. AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara, polis, jandarma, belediye, sivil toplum kuruluşları, Dağcı Değnekleri, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Ekipler, AFAD Van İl Müdürlüğünden getirilen iki arama kurtarma köpeğiyle boş araziler, dere kenarları, sazlık ve kanalizasyon hattındaki rögarları aranıyor. Çalışmalara katılan ilçedeki dağcı ve sporcular da Yürekli köyünden başlayarak ilçe merkezine doğru arazide arama yaptı. Yücedağ ailesi, 8 gün olmasına rağmen Neciba Yücedağ'dan gelen müjdeleyici haberi 4 gözle bekliyorlar.

8 gündür gelecek müjdeleyici haberi beklediklerini söyleyen Neciba Yücedağ'ın eşi Muzaffer Yücedağ, "8 gün önce eşim evden çıkmasıyla bir daha dönmedi. Sağolsun herkes bulmak için aramaya çıktı. Ama her nedense bir türlü bulamadık. Artık bulunmaması bizi endişelendiriyor. Çok sayıda asılsız ihbar geliyor, buda bizi üzüyor. Evimiz de huzursuzluk her geçen gün artıyor. Herkes evinin etrafına baksa yeterlidir. Çünkü 8 gün oldu bir ize rastlanılmadı. Lütfen kim nerde olduğunu biliyorsa bizi söylesin. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim aile adına" dedi.

Mehmet Yücedağ ise "Yengem 8 gündür kayıp. İlk günden beridir AFAD, dağcılar ve vatandaş seferber olmuş durumda. Ama hiçbir ize rastlanmadık. İhbarlar alıyoruz, aldığımız her ihbar asılsız çıkıyor. En son aldığımız bir ihbar var, Şemdinli'de görüldüğü söyleniyor. Güvenlik kameraların kayıtlarının bizimle paylaşılacağı söylendi. İlk günden beridir bize destek olup arayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir an önce bulunmasını umuyorum. Çaresiz bir bekleyiş içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Neciba Yücedağ nere olduğu bilen varsa bize haber verseler yeterlidir" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ