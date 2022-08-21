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Hakkari haberleri | Hakkari'de 31 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari haberleri | Hakkari'de 31 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hakkari 3. sayfa haberi | Hakkari'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 31 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 31 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde tespiti yapılan bir araçta; 62 adet preslenmiş vaziyette 31 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari 3. Sayfa Haberler

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