Hakkari haberi: Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet uçaksavar mühimmatı, 273 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet parça halinde docka mayonu, 2 adet parça halinde bixi mayonu, 1 adet roketatar gövdesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler

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