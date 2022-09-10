Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / 3. Sayfa Mehmet Muş Esendere 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.