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Hakkari haberi: Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hakkari haberi: Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Hakkari haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de devam eden 'Eren Abluka-37 Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de devam eden 'Eren Abluka-37 Operasyonunda terör örgütü Pkk'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kaleşnikov, 1 havan, 1 doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 bixi/kaleşnikov/doçka/uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Hakkari PKK 3. Sayfa Haberler

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