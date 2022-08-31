Hakkari haber: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari haberler... Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari PKK 3. Sayfa Haberler

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