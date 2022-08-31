Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari haber: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Hakkari haber: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari haberler... Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Taşbaşı köyü kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu, yüksek hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title