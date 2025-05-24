Hakkari Emniyeti, SİBERAY ve UYUMA Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yapıyor

Hakkari Emniyeti, SİBERAY ve UYUMA Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, çarşı merkezinde SİBERAY ve UYUMA uygulamaları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek vatandaşlara broşür dağıttı. Telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezindeki sokak ve kafelerde 'SİBERAY' ve 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, uygulamalara ilişkin broşür dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 21-23 Mayıs tarihleri arasında çarşı merkezinde kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlara çeşitli konularda farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik çerçevesinde telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulayan ekipler, ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'SİBERAY' projesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Geleceğini Uyuşturma (UYUMA)' uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptı. Çarşı merkezindeki kafeler ile sokaklarda gerçekleştirilen bu faaliyetlerde, vatandaşlara 'Telefon Dolandırıcılığı', 'SİBERAY' ve 'Geleceğini Uyuşturma (UYUMA)' broşürleri dağıtan Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi

Gece ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Yeni şampiyon olan takıma başkan oluyor
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.