Hakkari'deki okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okul pansiyonunda çıkan yangında 12 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 12 öğrenci ve bir öğretmen ilk tedavilerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında pansiyonda büyük hasar oluştu. Öğrencilerin yakınları hastaneye akın ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - HAKKARİ