Hakkari'deki Nehil Sazlığında Çıkan Yangın Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil sazlığında çıkan yangın devam ederken, bölgede inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bölgenin kontrolünü sağlamak için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil sazlığının orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden görülürken bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yangının yer yer devam ettiği noktalarda inceleme yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak alan olarak ilan edilmişti. En üzücü tarafı binlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken, bu yangınla çok sayıda içinde bulunan kuş ve farklı hayvanlar da zarar görüyor. Çok üzücü bir durum. Biz de bugün incelemelerde bulunduk. Gerekli çalışmalarımızı yapıp inşallah geniş bir şekilde korunmasını sağlayacağız" dedi. - HAKKARİ