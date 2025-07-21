Hakkari'deki Boybeyi Köyü'nde Yangın Korkuttu
Hakkari ile Van ili sınırında bulunan Boybeyi köyünde çıkan yangın, elektrik direklerinden sıçrayan kıvılcımların etkisiyle meydana geldi. Yangın köyün 30 dönümlük arazisini tehdit ederken, bölgeye giden ekipler yangını başarılı bir şekilde söndürdü.
Hakkari ile Van ili sınırında bulunan boybeyi köyünün arazisinde çıkan yangın korkuya neden olurken, bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Hakkari-Van sınırında bulunan Boybeyi köyünde meydana geldi. İddialara göre elektrik direklerinden çıkan kıvılcım sonucu köyün 30 dönümlük arazinde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle köy sakinleri hemen ekiplere haber verdi. Haber verilmesiyle bölgeye giden ekipler, yoğun çabalar sonucu yangına müdahalede bulunarak söndürdü. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa