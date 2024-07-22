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Hakkari'de Zap Suyu'nda balık avlayan genç kayboldu

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Hakkari'nin Geçimli köyü yakınlarında Zap Suyu'nda balık avlamak için suya giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri kaybolan genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de Zap Suyu'nda serpmeyle balık avlayan 30 yaşlarındaki bir genç suya kapılarak kayboldu.

Olay, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde balık avlamak için Zap Suyu'na giden genç, dengesini kaybederek suya düştükten sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden köy sakinleri, hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinleri, yaklaşık bir saattir kaybolan genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaybolan gencin ailesi ve köy halkı, Zap Suyu kenarında endişeyle arama çalışmalarının sonucunu bekliyor.

Yetkililer, Zap Suyu'nun bu tür olaylar için tehlikeli olduğunu belirterek, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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