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Hakkari'de Yüksekova-Van Karayolunda Heyelan

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Hakkari'de Yüksekova- Van karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar dakikalarla kaya parçalarının altında kalmaktan kurtulurken, faciadan dönüldü.

Yüksekova-Van karayolu Yeni Köprü mevkiinde aralıklarla yaşanan heyelanlarda karayoluna inen dev kaya parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde yaşanan heyelanda kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, bir araç zarar görmüş ve sürücü yaralanmıştı. Yaşanan olay üzerine bölgede aylardır nöbet tutan Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açmıştı. Bugün akşam saatlerinde aynı noktada araçlar geçtiği sırada yine heyelan yaşandı. Dakikalarla kurtulduklarını belirten vatandaşlar, faciadan döndüklerini ifade ettiler.

Yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, bölgede nöbetlerine devam ettiklerini söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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