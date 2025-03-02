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Hakkari'de Yolcu Taşımacılığına Yönelik Trafik Denetimi

Hakkari'de Yolcu Taşımacılığına Yönelik Trafik Denetimi
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla dolmuş ve otobüslere yönelik kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Sivil kıyafetli jandarma, yolcuların emniyet kemeri kullanımı gibi trafik kurallarını denetledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve otobüslere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Şehirlerarası yolcu otobüsüne sivil kıyafetli olarak binen trafik jandarması, yolculuk esnasında sürücü ile yolcuların emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve diğer trafik kuralları konularında denetleme yaptı. Trafik kontrol noktasında durdurulan otobüs içindeki sürücü ve yolculara kendini tanıtarak araçta olma sebebinin sürücü ve yolcuların güvenli seyahat etmek için kurallara uyup uymadığını denetlemek olduğunu belirten trafik jandarması, trafik kuralları konusunda yolculara kısa bilgilendirme yaparak, emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için denetimlere aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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