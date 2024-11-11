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Hakkari'de Yoğun Sis ve Yağışlar Tırın Yan Yatmasına Neden Oldu

Hakkari'de Yoğun Sis ve Yağışlar Tırın Yan Yatmasına Neden Oldu
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Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda karla karışık yağmur ve yoğun sis nedeniyle bir tır yan yattı. Sürücü yara almadan kurtulurken, jandarma kazaya ilişkin incelemelere başladı.

Hakkari'de karla karışık yağmur ve yoğun sisin etkili olduğu Yüksekova- Van karayolunda bir tır yan yattı.

Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu Yüksekova- Van karayolunda akşam saatlerinde başlayan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Van istikametine gitmekte olan bir tır, Güzeldere Geçidi'nde yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazadan tır şoförü yara almadan kurtuldu. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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