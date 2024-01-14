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Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu kaya parçaları yola düştü

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Hakkari'de yaşanan yoğun kar yağışı sonucu dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Faciadan dönülmesi, yoldan araç geçmemesi sayesinde oldu.

Hakkari'de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. O sırada yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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