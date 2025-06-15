Hakkari'de Yeni Adliye Binası İnşaatı Çökme Olayına Neden Oldu

Hakkari'de Yeni Adliye Binası İnşaatı Çökme Olayına Neden Oldu
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Hakkari'de yapımı devam eden yeni adliye binasının temel kazısı, bitişiğindeki mevcut adliye binasının girişinde çökme meydana gelmesine yol açtı. Olayda binanın ön kısmında göçük oluştu, giriş kapısı havada asılı kaldı.

Hakkari'de yapımı devam eden yeni adliye binasının temel kazısı, bitişiğinde bulunan ve aktif kullanılan adliye binasının girişinde çökmeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yeni adliye binasının temeli için yürütülen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması sonucu, hemen bitişikteki mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme meydana geldi. Giriş kapısının havada asılı kaldığı çökme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binanın ön kısmında göçük oluştuğu görüldü.

Olayda beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altı tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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