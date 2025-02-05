Hakkari'de Yemekten Rahatsızlanan 50 Öğrenciden 32'si Hastaneye Kaldırıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Bağışlı Mehmetçik Ortaokulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenciden 32'si Yüksekova'da tedavi altına alındı.

Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencilerden 50'si, dağıtılan yemek sonrası rahatsızlandı. Bunun üzerine öğrenciler ambulanslarla Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 32 öğrenci, müşahede altına alındı.

Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu da, Yüksekova Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgi aldı. Mahmutoğlu, rahatsızlanan öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - HAKKARİ