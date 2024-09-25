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Hakkari'de Yaralı Doğan Yavrusuna Jandarmadan Sahip Çıkıldı

Hakkari'de Yaralı Doğan Yavrusuna Jandarmadan Sahip Çıkıldı
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında yaralı doğan yavrusunu bulup tedavi ettirerek doğaya kazandırdı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen devriye faaliyeti esnasında arazide yaralı olarak buldukları doğan yavrusuna sahip çıktı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkdağ köyü mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında arazide yaralı doğan yavrusuyla karşılaştı. Yaralı kuşa ilk müdahalesini yapan jandarma ekipleri, tedavisinin devamı ve doğal yaşam alanına bırakılması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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