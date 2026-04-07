Yüksekova'da heyelan: Pizok yolu trafiğe kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu Pizok yolu trafiğe kapatıldı. Yolun bir şeridi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bölgede yaşanan heyelan sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola savruldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yolun bir şeridi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerinde trafik akışı kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Zemin yumuşaması ve devam eden yağışlar nedeniyle yeni bir heyelan riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaretlerine riayet etmeleri ve bölgedeki çalışma nedeniyle azami dikkat göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Temizlik ve tahkimat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun yeniden tamamen trafiğe açılması planlanıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
