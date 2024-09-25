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Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan İki Şahıs Yakalandı

Hakkari'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan İki Şahıs Yakalandı
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Hakkari'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan aranan iki şahıs, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı. İran uyruklu H.N. ve K.A. isimli şahısların hapis cezası bulunuyordu.

Hakkari'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan duyum ve istihbarat çalışmaları sonucunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İran uyruklu H.N. isimli şahıs ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 13 ay hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıslar Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde yakalanmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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