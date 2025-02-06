Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 65 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak-4 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon yapıldı. Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, 15 şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan olmak üzere toplamda 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 6 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ