Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında toplam 26 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 26 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 15 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 312,4 gram esrar, 6 kilo 200,46 gram eroin, 20 kilo 17,21 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplam 26 kilo 530 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - HAKKARİ

