Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Hakkari'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 15 kilo 255 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 kilo 255 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Aksu köyü Çiçekli mezrasında S.Y. isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, bahçeye gizlenmiş halde 2 çuval içerisinde; toplamda 15 kilo 255 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup şüpheli şahıs yakalanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - HAKKARİ

