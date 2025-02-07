Hakkari'de Uyuşturucu İle Mücadele İçin Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son 14 gün içinde bin 50 vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi: Anne", "UYUMA" aplikasyonu ve "Narvas Projesi" tanıtılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle annelere yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde ailelerin rolüne dikkat çekti. UYUMA aplikasyonu sayesinde vatandaşların ihbar mekanizmasını daha etkin kullanabileceği vurgulanırken, Narvas Projesi ile gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları bu projelere destek vermeye çağırdı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti - HAKKARİ