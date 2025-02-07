Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Hakkari'de Uyuşturucu İle Mücadele İçin Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Uyuşturucu İle Mücadele İçin Bilinçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 gün içinde bin 50 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, ailelerin bu konudaki rolüne dikkat çekti.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son 14 gün içinde bin 50 vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi: Anne", "UYUMA" aplikasyonu ve "Narvas Projesi" tanıtılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle annelere yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde ailelerin rolüne dikkat çekti. UYUMA aplikasyonu sayesinde vatandaşların ihbar mekanizmasını daha etkin kullanabileceği vurgulanırken, Narvas Projesi ile gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları bu projelere destek vermeye çağırdı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
img

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
'Cin' yalanıyla kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.