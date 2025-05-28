Hakkari'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Hakkari'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza, Kantar mevkiinde meydana geldi.
Hakkari'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.35 sıralarında Kantar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çıkarak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücü kontrol amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa