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Hakkari'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk toplam 8 kişi hafif yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurca karayolu Taşbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FN 0993 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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